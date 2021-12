Play Store di Google | c’è un regalo che pochi sanno ma solo per questo periodo

(Di sabato 4 dicembre 2021) Goditi 1 euro di credito, pagaper alcuni utenti, tra i più fortunati, indel credito utilizzabile nell’acquisto di giochi o applicazioni nel. Ilnatalizio di– Computermagazine.itNei giorni che precedono la festa più attesa dell’anno,ha deciso di selezionare delle persone in particolare che possono aderire all’iniziativa.alcuni fortunati, quindi, potranno avere la possibilità di utilizzarepiccolo incentivo. Come faccio a sapere se ho diritto allo sconto? Gli utenti che hanno ricevuto il, verranno avvisati tramite notifica da parte dell’app...

Ultime Notizie dalla rete : Play Store

L'aggiornamento Verifica C19 per il Super Green Pass ancora non è giunto sul, come su Appdi Apple e App Gallery di Huawei: nonostante la data del 6 dicembre sia davvero alle porte e proprio da lunedì siano necessari i controlli sul certificato verde ...Di che cosa si tratta esattamente e come funzioneranno nelle chat di gruppo? Grazie all'ultima beta Android 2.21.25.11 presente suled esaminata dall'informatore WABetaInfo possiamo ...All'interno del Play Store di Google ci sono anche oggi titoli a pagamento da scaricare gratuitamente per gli utenti Android ...Un veloce controllo all’applicazione Google Play Store può rivelare una sorpresa. Ogni tanto infatti possono arrivare piccole somme omaggio agli utenti. I fortunati che ricevono la notifica possono ut ...