Pittoni | “No al personale usa e getta nella scuola La qualità dell’insegnamento è importante”

(Di sabato 4 dicembre 2021) "Con il Pnrr sono in arrivo miliardi per costruire o rimettere a nuovo scuole, asili, palestre e mense in tutta Italia. Ma anche i grandi interventi viaggiano sulle gambe delle persone. Serve quindi la stessa attenzione sul fronte delscolastico". L'articolo .

...gambe delle persone e preoccupa che ancora non si intraveda la stessa attenzione sul fronte delscolastico'. Così nel corso dello speciale di Orizzonte Scuola Tv , il senatore Mario,...Per non parlare delle carenze nel settore degli ATA,amministrativo, tecnico e ausiliario senza il quale - conclude- le scuole neanche aprono...'.Ci vuole tanta pazienza per gestire le continue rivendicazioni dei sindacati e dei vari partiti Draghi “ascolta e cerca una sintesi” come raccontano Lega, Forza Italia, Pd dopo averlo incontrato nella ...(ASI) Roma - "La qualità dell'insegnamento parte da un'adeguata conoscenza delle caratteristiche di ogni singolo studente. Obiettivo impraticabile se ci si affida a un esercito di supplenti, come punt ...