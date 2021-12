Perugia. Sta guarendo Roberto Malaspina, ferito dopo l’aggressione mortale a Davide Giri (Di sabato 4 dicembre 2021) Roberto Malaspina, “sta guarendo”. Il ragazzo di 27 anni di Perugia è stato accoltellato e ferito giovedì sera a New York, un quarto d’ora dopo l’aggressione mortale al dottorando alla Columbia University, Davide Giri, 30 anni. A dare notizie di Roberto un amico, andato a trovarlo all’ospedale Mount Sinai Morningside dove è ricoverato. A confermare che il giovane perugino sta bene è il padre, Corrado Malaspina, radiologo, ora in pensione, all’ospedale di Perugia. Roberto Malaspina era arrivato a New York il mercoledì e solo il giorno dopo, mentre camminava lungo la 110th Street, a sud di Harlem, è stato accoltellato ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 4 dicembre 2021), “sta”. Il ragazzo di 27 anni diè stato accoltellato egiovedì sera a New York, un quarto d’oraal dottorando alla Columbia University,, 30 anni. A dare notizie diun amico, andato a trovarlo all’ospedale Mount Sinai Morningside dove è ricoverato. A confermare che il giovane perugino sta bene è il padre, Corrado, radiologo, ora in pensione, all’ospedale diera arrivato a New York il mercoledì e solo il giorno, mentre camminava lungo la 110th Street, a sud di Harlem, è stato accoltellato ...

