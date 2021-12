Perché Putin ha schierato oltre centomila soldati al confine con l’Ucraina (Di sabato 4 dicembre 2021) Nelle ultime settimane la Russia ha schierato al confine con l’Ucraina più di 100mila soldati. Nelle dichiarazioni dei funzionari russi, la decisione è legata alla necessità di difendersi da una presunta minaccia militare da parte del vicino. Kiev infatti ha recentemente acquistato da Stati Uniti e Turchia missili anticarro e droni d’attacco. Mosca ha fatto sapere, attraverso un portavoce del Cremlino, di non rappresentare una minaccia per nessuno, ma il suo sostegno ai ribelli separatisti nella regione ucraina del Donbass – a partire dall’invasione della Crimea del 2014 – mette in allerta il governo ucraino. Kiev, da parte sua, temendo un attacco russo, ha chiesto sostegno all’Europa e agli Stati Uniti. La politica aggressiva di Vladimir Putin ha riacceso l’attenzione in quella regione e, come sempre ... Leggi su linkiesta (Di sabato 4 dicembre 2021) Nelle ultime settimane la Russia haalconpiù di 100mila. Nelle dichiarazioni dei funzionari russi, la decisione è legata alla necessità di difendersi da una presunta minaccia militare da parte del vicino. Kiev infatti ha recentemente acquistato da Stati Uniti e Turchia missili anticarro e droni d’attacco. Mosca ha fatto sapere, attraverso un portavoce del Cremlino, di non rappresentare una minaccia per nessuno, ma il suo sostegno ai ribelli separatisti nella regione ucraina del Donbass – a partire dall’invasione della Crimea del 2014 – mette in allerta il governo ucraino. Kiev, da parte sua, temendo un attacco russo, ha chiesto sostegno all’Europa e agli Stati Uniti. La politica aggressiva di Vladimirha riacceso l’attenzione in quella regione e, come sempre ...

