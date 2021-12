Perché Mattarella è contrario alla sua rielezione e cosa sta succedendo nella corsa al Quirinale (Di sabato 4 dicembre 2021) «La circostanza che in parlamento si proponga di inserire nella Costituzione questo divieto – alla rielezione di un capo dello Stato uscente – è motivo di ulteriore conferma della ben nota opinione dell’attuale presidente». Una perifrasi, con il consueto linguaggio istituzionale, che potrebbe essere tradotta così: basta invocare il nome di Sergio Mattarella per l’elezione di gennaio. Nel comunicato pubblicato direttamente dal Quirinale, ieri 3 dicembre, c’è tutta l’irritazione del Colle. I partiti dovranno trovare un altro nome su cui convergere tra un mese e mezzo Perché il bis – come avvenuto per Giorgio Napolitano – questa volta non si potrà chiedere al presidente. Dal Quirinale sottolineano che la rielizione del capo dello Stato sarebbe inopportuna e pericolosa ... Leggi su open.online (Di sabato 4 dicembre 2021) «La circostanza che in parlamento si proponga di inserireCostituzione questo divieto –di un capo dello Stato uscente – è motivo di ulteriore conferma della ben nota opinione dell’attuale presidente». Una perifrasi, con il consueto linguaggio istituzionale, che potrebbe essere tradotta così: basta invocare il nome di Sergioper l’elezione di gennaio. Nel comunicato pubblicato direttamente dal, ieri 3 dicembre, c’è tutta l’irritazione del Colle. I partiti dovranno trovare un altro nome su cui convergere tra un mese e mezzoil bis – come avvenuto per Giorgio Napolitano – questa volta non si potrà chiedere al presidente. Dalsottolineano che la rielizione del capo dello Stato sarebbe inopportuna e pericolosa ...

Advertising

LauShot77 : RT @SoniaLaVera: @DiegoFusaro La signora non conosce vergogna né dignità, né moralità, così non fosse non sarebbe dov'è ora. Li hanno scelt… - Namast70961553 : RT @lupovittorio42: Finalmente l'ha confessato. MariaElenaBoschi @meb: Prodi dice che siamo di destra? Se non vede la differenza tra noi Sa… - mesorottaercazz : RT @simybarra: @egusintiramisu @BITCHYFit Se un blog pubblica la foto di un ragazzo con il politico più odiato del web per aizzare odio non… - AnnaCatwomen76 : @flayawa Infatti quando Johnson disse , le misure che adottano in Italia, noi non le potremmo fare perché gli ingl… - CarlottaMarche7 : RT @SoniaLaVera: @DiegoFusaro La signora non conosce vergogna né dignità, né moralità, così non fosse non sarebbe dov'è ora. Li hanno scelt… -