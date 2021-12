Per chi ha nostalgia dei musical e dei dolori di gioventù. (Di sabato 4 dicembre 2021) Julianne Moore con Ben Platt in “Caro Evan Hansen” (foto di Erika Doss/Universal Pictures). Genere: musical terapeutico-adolescenzialeRegia di Stephen Chbosky. Con Ben Platt, Julianne Moore, Kaitlyn Dever, Amy Adams, Colton Ryan, Amandla Stenberg, Danny Pino, Nik Dodani. Dopo il suicidio di un compagno solitario e infelice, che gli aveva rubato una di quelle “lettere a se stesso” che lo psicologo lo incitava a scrivere per combattere la timidezza (e che iniziavano immancabilmente con: «Caro Evan Hansen»), il complessato Evan vede le cose cambiare attorno a sé: per i genitori del ragazzo suicida perché quella lettera così sincera rivelerebbe nel figlio una sensibilità di cui non avevano mai immaginato l’esistenza; per la sorella del morto perché inizia a guardarlo con occhi diversi; e per lui stesso, che si vede finalmente considerato una persona importante. Non solo ... Leggi su iodonna (Di sabato 4 dicembre 2021) Julianne Moore con Ben Platt in “Caro Evan Hansen” (foto di Erika Doss/Universal Pictures). Genere:terapeutico-adolescenzialeRegia di Stephen Chbosky. Con Ben Platt, Julianne Moore, Kaitlyn Dever, Amy Adams, Colton Ryan, Amandla Stenberg, Danny Pino, Nik Dodani. Dopo il suicidio di un compagno solitario e infelice, che gli aveva rubato una di quelle “lettere a se stesso” che lo psicologo lo incitava a scrivere per combattere la timidezza (e che iniziavano immancabilmente con: «Caro Evan Hansen»), il complessato Evan vede le cose cambiare attorno a sé: per i genitori del ragazzo suicida perché quella lettera così sincera rivelerebbe nel figlio una sensibilità di cui non avevano mai immaginato l’esistenza; per la sorella del morto perché inizia a guardarlo con occhi diversi; e per lui stesso, che si vede finalmente considerato una persona importante. Non solo ...

