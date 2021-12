Pensione 2022: per chi verrebbe estesa la anticipata 64+20 (Di sabato 4 dicembre 2021) Si ragiona sul futuro delle pensioni. E presto il Ministro del Lavoro Andrea Orlando andrà a convocare le parti sociali. Incontri che serviranno per completare l'opera relativa alla riforma delle pensioni, anche se parlare di riforma sembra azzardato. Cosa c'è da fare è forse solo il cercare una soluzione urgente al superamento della quota 100, che chiude a fine 2021. E tra le ipotesi ci sarebbe anche una misura di estremo favore per i lavoratori. Una misura che a fronte di un peggioramento di età anagrafica migliorerebbe quella contributiva. Le richieste dei sindacati non sono facili da assecondare Certo, parlare di riforma delle pensioni, di misure e proposte possibili da accettare e fare accettare per il governo, è difficile. I sindacati chiedono da sempre flessibilità in uscita dai 62 anni e quota 41 senza limite alcuno di età. Il governo, dietro i diktat europei, sembra propenso ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 4 dicembre 2021) Si ragiona sul futuro delle pensioni. E presto il Ministro del Lavoro Andrea Orlando andrà a convocare le parti sociali. Incontri che serviranno per completare l'opera relativa alla riforma delle pensioni, anche se parlare di riforma sembra azzardato. Cosa c'è da fare è forse solo il cercare una soluzione urgente al superamento della quota 100, che chiude a fine 2021. E tra le ipotesi ci sarebbe anche una misura di estremo favore per i lavoratori. Una misura che a fronte di un peggioramento di età anagrafica migliorerebbe quella contributiva. Le richieste dei sindacati non sono facili da assecondare Certo, parlare di riforma delle pensioni, di misure e proposte possibili da accettare e fare accettare per il governo, è difficile. I sindacati chiedono da sempre flessibilità in uscita dai 62 anni e quota 41 senza limite alcuno di età. Il governo, dietro i diktat europei, sembra propenso ...

