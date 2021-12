Pattinaggio di velocità su pista lunga: Davide Ghiotto meraviglioso 3º nella tappa di CDM a Salt Lake City (Di sabato 4 dicembre 2021) Era dato in gran forma alla vigilia e la gara lo ha confermato. Davide Ghiotto apre alla grande la 3 giorni della terza tappa stagionale di Coppa del Mondo di Pattinaggio di velocità su pista lunga disputata a Salt Lake City. Il 28enne vicentino, proprio nel giorno del suo compleanno, ottiene il primo podio in carriera in CDM andando a conquistare un meraviglioso 3º posto sui 5000 metri. La gara, affrontata sul velocissimo ghiaccio statunitense dello Utah Olympic Oval, lo stesso dei Giochi Olimpici 2002, ha fatto sì che l’atleta fermasse il cronometro in 6’07?271. Un tempo straordinario per lui, andando a migliorare il proprio personal best di oltre tre secondi. Il tempo si è avvicinato anche, e di ... Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) Era dato in gran forma alla vigilia e la gara lo ha confermato.apre alla grande la 3 giorni della terzastagionale di Coppa del Mondo didisudisputata a. Il 28enne vicentino, proprio nel giorno del suo compleanno, ottiene il primo podio in carriera in CDM andando a conquistare un3º posto sui 5000 metri. La gara, affrontata sul velocissimo ghiaccio statunitense dello Utah Olympic Oval, lo stesso dei Giochi Olimpici 2002, ha fatto sì che l’atleta fermasse il cronometro in 6’07?271. Un tempo straordinario per lui, andando a migliorare il proprio personal best di oltre tre secondi. Il tempo si è avvicinato anche, e di ...

Advertising

sportface2016 : Davide #Ghiotto fantastico a Salt Lake City: terzo sui 5000 metri #Pattinaggiodivelocità - varesenews : Pattinaggio di velocità, Gabriele Galli si qualifica per due tappe della Coppa del Mondo - FedericaTorti : RT @cinese_turismo: Federica Torti oggi ci racconta il pattinaggio di velocità in attesa delle prossime gare per le Olimpiadi Invernali Pec… - cina_in_italia : Risultato massimo raggiunto nel #pattinaggio ? di velocità per #Pechino2022 ???, dopo la Coppa del Mondo conclusa i… - melindabrin : RT @cinese_turismo: Federica Torti oggi ci racconta il pattinaggio di velocità in attesa delle prossime gare per le Olimpiadi Invernali Pec… -