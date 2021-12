Pattinaggio artistico | Della Monica-Guarise avanti dopo lo short agli Italiani 2021 | seguono Ghilardi-Ambrosini

(Di sabato 4 dicembre 2021) Nicole-Matteolanciati verso il settimo titolo Nazionale consecutivo. La coppia, pilastro delnostrano, si è piazzata in testa alla classificalodei Campionati-2022 in fase di svolgimento al Palavela di Torino. Gli allievi di Cristina Mauri sono stati artefici di un buon programma, viziato esclusivamente da un errore nel salto singolo in parallelo, il salchow, ruotato solo doppio, ma impreziosito daltri sei elementi, tutti chiamati di livello 4 ad esclusione chiaramente del triplo rittberger lanciato. Ottenendo nettamente il miglior riscontro sul secondo punteggio gli azzurri hanno raccolto quindi 66.28 (34.68, 31.60), staccando di sei lunghezze ...

Advertising

EmanuelePozzoli : Dopo l'inaugurazione della pista di pattinaggio alle 16.00 a Vergo ci sarà l'inaugurazione del presepe artistico di… - tusciaweb : La Libertas Pilastro al campionato nazionale Libertas di Forlì Sport - Pattinaggio artistico - Le giovani atlete… - Terzobinarioit : Il pattinaggio artistico di Ladispoli vanta una campionessa del mondo: è Giordana Brenna - Jada_CJ : Nel pattinaggio artistico a rotelle, esercizio integrativo effettuato su un solo piede. <> Der. di 'abbassare'.… - sospastica : sono andata al palaghiaccio con quelli della classe e i miei 7 anni di pattinaggio artistico sono serviti per prenderli per il culo godo -

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico

Ladispoli e ila rotelle. Federica Marin: 'Passione e impegno gli elementi per ottenere grandi soddisfazioni' - di Marco Di Marzio È errato considerare ila rotelle come ...... Giordana Brenna campionessa del mondo di pattini a rotelle: 'Siamo riusciti a battere avversari molto forti' - di Marco Di Marzio È di Ladispoli la nuova medaglia d'oro disu ...Nicole Della Monica-Matteo Guarise lanciati verso il settimo titolo Nazionale consecutivo. La coppia, pilastro del pattinaggio artistico nostrano, si è piazzata in testa alla classifica dopo lo short ...Avvincente la situazione creatosi dopo lo short program individuale femminile, terza gara dei Campionati Italiani Assoluti 2021-2022 di pattinaggio artistico in fase di svolgimento al PalaVela di Tori ...