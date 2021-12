Patrimonio culturale privato, Adsi premia migliore tesi di laurea (Di sabato 4 dicembre 2021) È stato assegnato oggi il premio alla migliore tesi di laurea sui beni vincolati voluto da Adsi - Associazione Dimore Storiche Italiane. L'evento, in collaborazione con la Fondazione Carispaq, si è ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 dicembre 2021) È stato assegnato oggi il premio alladisui beni vincolati voluto da- Associazione Dimore Storiche Italiane. L'evento, in collaborazione con la Fondazione Carispaq, si è ...

Advertising

_Carabinieri_ : .@SapienzaRoma: presentato il Calendario #CITES dei #Carabinieri 2022, realizzato grazie alla collaborazione dell’A… - elaisafrenk : RT @_Carabinieri_: .@SapienzaRoma: presentato il Calendario #CITES dei #Carabinieri 2022, realizzato grazie alla collaborazione dell’Ateneo… - AnnaRitaMargot : RT @tomasomontanari: Sempre la massima attenzione per musei e patrimonio culturale: grazie, governo dei Migliori... Super Green Pass, il g… - MoltoBenone : RT @tomasomontanari: Sempre la massima attenzione per musei e patrimonio culturale: grazie, governo dei Migliori... Super Green Pass, il g… - VincentMele92 : RT @tomasomontanari: Sempre la massima attenzione per musei e patrimonio culturale: grazie, governo dei Migliori... Super Green Pass, il g… -