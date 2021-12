(Di sabato 4 dicembre 2021) Chi è : ecco cosa pensa adesso e perché. I vaccini non sono più “peggio dell’acqua di fogna” per, ilche fino a qualche tempo fa era tra i più convinti sostenitori di tesi cosiddette negazioniste sul Covid-19. Addirittura ilaccusava i suoi colleghi che somministravano i vaccini anti Covid di essere diventati “dei servi, dei lava cessi”. (screenshot video)Qualche giorno fa, ilsecondo il quale dietro alle campagne vaccinali anti-Covid ci sarebbero stati governi internazionali, che volevano un “riordino dello stato sociale” ed erano manovrati da “ebrei ortodossi, che possiedono le aziende farmaceutiche”, era tornato in televisione. Ti potrebbe interessare anche —> Coronavirus, i dati certi: I numeri non sono esattamente come sembrano Ospite a Non è ...

Advertising

TizianoSbrizzi : Spero che quel pezzo di merda di Pasquale Maria Bacco, dopo tutti i morti che ha provocato con la sue idiozie, sia… - millmr : RT @albolivieri: Un mio commento sul «miracoloso pentimento» di Pasquale Bacco, medico negazionista del Covid, referente del FISI: Bacco co… - fedetds : Illuminante il caso di Pasquale Bacco, medico negazionista, no-vax, autore di un libro: “Strage di Stato. Le verità… - seniobonini : Pasquale Bacco da leader no vax a pentito dell'ultima ora. Un convertito o un opportunista mediatico? Ha speculator… - markbel69 : RT @FabioFranchi1: Grande spazio per il prof Pasquale Bacco all'Arena di Giletti, con i complimenti sinceri di Luca Telese. Un pentito che… -

Ultime Notizie dalla rete : Pasquale Bacco

È finita invece in tv la storia di, medico e segretario nazionale della Fisi (Federazione italiana sindacati intercategoria), noto per aver supportato a più riprese i No ...Quello di domani - 4 dicembre - sarà il ventesimo fine settimana consecutivo di proteste. Sabato infatti, in diverse città d', scenderà di nuovo in piazza l'universo , e No . Pur facendo i conti con ...Chi è Pasquale Bacco, la storia del medico negazionista che ha cambiato idea: ecco cosa pensa adesso e perché.Chiede scusa alla famiglia Altea, ammette di avere sbagliato, aggiunge che l'avrebbe fatto già da tempo se gli avvocati non l'avessero dissuaso «vista la tensione altissima di quei giorni in cui ricev ...