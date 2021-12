Papa | preoccupa generale arretramento della democrazia

(Di sabato 4 dicembre 2021) In Grecia è nata l'idea di cittadinanza ed in questo paeseFrancesco ha lanciato un allarme sul rischio che in Europa laarretri. Lo ha fatto nel corso del suo incontro, al Palazzo ...

robydellalazio : @PioggiaBlu23 Ma a te che te frega? Il papà fa il vaccino e lui giustamente si preoccupa perché qualcosa potrebbe a… - GiannettiMarco : RT @_DAGOSPIA_: IL VIAGGIO DEL PAPA IN GRECIA E CIPRO PREOCCUPA IL SUO ENTOURAGE: A SETTEMBRE, DURANTE L'ULTIMO... - _DAGOSPIA_ : IL VIAGGIO DEL PAPA IN GRECIA E CIPRO PREOCCUPA IL SUO ENTOURAGE: A SETTEMBRE, DURANTE L'ULTIMO...…

... tuttavia, che constatare con preoccupazione come oggi, non solo nel Continente europeo, - ha poi sottolineato il- si registri un arretramento della democrazia. Essa richiede la partecipazione ...Sul fronte faentino nonla distorsione alla caviglia subita domenica contro Montegranaro dal play Thomas Reale, che ha lavorato insieme alla squadra pur se non per tutta la durata della ...Prima tappa del viaggio del Pontefice: Cipro, ha detto, è “un'isola accarezzata dalle onde del mare, ma soprattutto una storia che è intreccio di popoli e mosaico di incontri” ...Un giornalista francese che ha capito alla perfezione che viaggio stia per intraprendere Francesco, appena lo ha visto salire a bordo del volo che lo porterà a Cipro gli ha consegnato un frammento di ...