Papa Francesco | in Grecia parla solo di migranti e clima | e critica la Ue

(Di sabato 4 dicembre 2021) Bergoglio, dopo aver lasciato Cipro, arriva in, accolto dalla massime autorità e, nel suo discorso alla folla, ripete ancora una volta, come aveva fatto nella prima tappa del viaggio, gli inviti alle Autorità, in particolare alla Ue, ad occuparsi dei problemi deie delL'articolo proviene da Firenze Post.

...//www.sermig.org/multimedia/live - streaming/messa - e - liturgia.html Ore 15.35 Tv2000: in diretta dalla Megaron Concert Hall di Atene la Messa celebrata da Papa Francesco nel corso del suo viaggio. Il Papa nel palazzo presidenziale di Atene - Ansa. "Qui è nata la democrazia, ma oggi è in pericolo". Papa Francesco parla dalla Grecia. E da qui, oggi, da Atene, "dall'Occidente che da qui è sorto", dalla "culla della civiltà" patria della polis, nel Paese che "può essere definito la memoria d'Europa".