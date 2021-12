Papa Francesco in Grecia | la democrazia è in arretramento | non cedere alle seduzioni dell' autoritarismo

Advertising

Pontifex_it : Cari fratelli e sorelle con #disabilità, il Papa e la Chiesa vi sono vicini in maniera particolare, con affetto e t… - vaticannews_it : #3dicembre #Migranti Una dozzina circa giungeranno in Italia tra qualche settimana grazie all'iniziativa del Papa… - Avvenire_Nei : Papa Francesco: fili spinati, confinamento e schiavitù, ecco l'Occidente - FranchiniGio : RT @gvecchi: Il Papa a Cipro: «Il filo spinato è odio. Abituarsi ai naufragi è una malattia grave. Noi ci lamentiamo dei lager del secolo s… - GustavoMichele6 : @VaniaDelli Papà Francesco dice cose interessanti e coraggiose quando parla di costumi, vizi e meschinità socialmen… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

Prima di ritirarsi in colloquio privato,sosterà brevemente in preghiera vicino all'icona della Madonna e consegna due corone del rosario.dopo l'incontro con Ieronymos ...Ed è proprio nelle sue mani che sono arrivate le letterine di Giuseppe,, Angela, Assunta, Antonia... E chi più ne ha - è il motto della 'Spa' - si faccia avanti perché la lista di doni è di ...Atene (Grecia) – Papa Francesco mette in guardia l'Europa dal virus dell'egoismo che sta disgregando il tessuto comune. «Si registra un arretramento della ...Papa Francesco è arrivato in Grecia, seconda tappa di questo suo viaggio internazionale. Dopo l’accoglienza ufficiale all’aeroporto di Atene, il Pontefice si è diretto al Palazzo presidenziale, per in ...