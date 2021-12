Papa Francesco: anche in Grecia parla solo di migranti e clima, e critica la Ue (Di sabato 4 dicembre 2021) Bergoglio, dopo aver lasciato Cipro, arriva in Grecia, accolto dalla massime autorità e, nel suo discorso alla folla, ripete ancora una volta, come aveva fatto nella prima tappa del viaggio, gli inviti alle Autorità, in particolare alla Ue, ad occuparsi dei problemi dei migranti e del clima L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 4 dicembre 2021) Bergoglio, dopo aver lasciato Cipro, arriva in, accolto dalla massime autorità e, nel suo discorso alla folla, ripete ancora una volta, come aveva fatto nella prima tappa del viaggio, gli inviti alle Autorità, in particolare alla Ue, ad occuparsi dei problemi deie delL'articolo proviene da Firenze Post.

