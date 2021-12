Paola Ferrari | chi è | età | carriera | chi è il fidanzato | vita privata | marito | figli | verissimo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 4 dicembre 2021) Tutto pronto per un nuovissimo appuntamento con, in onda oggi: domenica 28 novembre 2021. Il programma condotto da Silvia Toffanin che oggi è pronta ad accogliere in studio tanti ospiti, tutti con una storia emozionante da raccontare. Tra i tanti che entreranno in studio c’è anche: ma conosciamolo meglio!: chi è, anni,Francescaè nata a Milano il 6 ottobre del 1960, sotto il segno della Bilancia. E’ una giornalista e conduttrice televisiva con una lunga e variegataalle spalle. In principio non lavora nel campo del giornalismo, è anzi, attrice di fotoromanzi in Grand Hotel. Lavora poi in televisione. Solo negli anni Ottanta inizia a collaborare come giornalista ...