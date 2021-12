Palù (Aifa): «Nella prima metà del 2022 vaccinazioni anche per i bambini nella fascia 0-5 anni» (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo l’estensione della vaccinazione anti Covid ai bambini dai 5 agli 11 anni, la somministrazione potrebbe presto essere estesa anche a quelli dagli 0 ai 5 anni. «Nel primo semestre del prossimo anno? Non sono un divinatore ma è verosimile», ha detto il presidente dell’Aifa e membro del Cts, Giorgio Palù, rispondendo a una domanda a Sky Tg24 Live In Courmayeur. «Moderna e Pfizer – ha spiegato – stanno già facendo la sperimentazione nei più piccoli, ma credo sarà una questione di qualche mese». prima sarà l’Fda statunitense a dare il via libera al vaccino. «La popolazione da 0 a 11 anni – ha continuato Palù – è quella che ha 300 casi per 100mila abitanti a settimana, l’incidenza più alta dell’infezione, ed è alta ... Leggi su open.online (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo l’estensione della vaccinazione anti Covid aidai 5 agli 11, la somministrazione potrebbe presto essere estesaa quelli dagli 0 ai 5. «Nel primo semestre del prossimo anno? Non sono un divinatore ma è verosimile», ha detto il presidente dell’e membro del Cts, Giorgio, rispondendo a una domanda a Sky Tg24 Live In Courmayeur. «Moderna e Pfizer – ha spiegato – stanno già facendo la sperimentazione nei più piccoli, ma credo sarà una questione di qualche mese».sarà l’Fda statunitense a dare il via libera al vaccino. «La popolazione da 0 a 11– ha continuato– è quella che ha 300 casi per 100mila abitanti a settimana, l’incidenza più alta dell’infezione, ed è alta ...

