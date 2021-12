Palù (Aifa): entro metà 2022 ok al vaccino per i bimbi sotto i 5 anni | Omicron, confermati 9 casi in Italia (Di sabato 4 dicembre 2021) E' 'verosimile' che nel primo semestre del 2022 arrivi la vaccinazione per i bambini da zero a cinque anni . Quando mancano meno di due settimane al via in Italia alla somministrazione del vaccino ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 4 dicembre 2021) E' 'verosimile' che nel primo semestre delarrivi la vaccinazione per i bambini da zero a cinque. Quando mancano meno di due settimane al via inalla somministrazione del...

Advertising

SkyTG24 : A Sky Tg24 #LiveIn2021 Giorgio Palù, presidente dell'Aifa (Agenzia italiana del farmaco), sul #vaccino ai bambini:… - civi77 : @HuffPostItalia Ricordo il Palu 1.0 che predicava calma e sangue freddo. Poi gli hanno dato la presidenza di AIFA - A_Gentili : RT @DavPoggi: Entro metà 2022 sarete spazzati via dalla rabbia che avete suscitato nella gente !!! #bestieDiSatana Covid, Palù (Aifa): «En… - DavPoggi : RT @DavPoggi: Entro metà 2022 sarete spazzati via dalla rabbia che avete suscitato nella gente !!! #bestieDiSatana Covid, Palù (Aifa): «En… - DavPoggi : Entro metà 2022 sarete spazzati via dalla rabbia che avete suscitato nella gente !!! #bestieDiSatana Covid, Palù (… -

Ultime Notizie dalla rete : Palù Aifa Live In Courmayeur, sindaco Rota: "Abbiamo proposto la città come sede per il G7 del 2024" "Courmayeur è simbolicamente il tetto d'Europa" leggi anche Palù (Aifa) a Sky TG24: "Vaccini Covid su 0 - 5 anni forse per Pasqua" Parlando poi della candidatura di Courmayeur a ospitare il G7, Rota ...

Palù (Aifa): entro metà 2022 ok al vaccino per i bimbi sotto i 5 anni | Omicron, confermati 9 casi in Italia A dare le tempistiche è il presidente dell'Aifa e membro del Cts Giorgio Palù . L'Istituto superiore di Sanità, intanto, conferma nove casi di variante Omicron in Italia . 'Moderna e Pfizer stanno ...

Covid: vaccino bimbi, possibile verdetto Ema 'entro fine settimana prossima' latinaoggi.eu "Courmayeur è simbolicamente il tetto d'Europa" leggi anche) a Sky TG24: "Vaccini Covid su 0 - 5 anni forse per Pasqua" Parlando poi della candidatura di Courmayeur a ospitare il G7, Rota ...A dare le tempistiche è il presidente dell'e membro del Cts Giorgio. L'Istituto superiore di Sanità, intanto, conferma nove casi di variante Omicron in Italia . 'Moderna e Pfizer stanno ...