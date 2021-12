Pallamano | Mondiali femminili 2021 | pronostici rispettati | ecco le prime ammesse alla seconda fase

(Di domenica 5 dicembre 2021) Il quarto giorno di gare deidifemminileha emesso i primi verdetti della manifestazione, con Germania ed Ungheria che hanno staccato il pass nel gruppo E, sconfiggendo rispettivamente Slovacchia (36-22) e Repubblica Ceca (32-29), grazie alle 11 reti di Katrin Klujber. Bene anche la Danimarca, giustiziera 33-18 del Congo, mentre la Corea del Sud ha faticato le famigerate sette camicie per aver ragione della Tunisia per 31-29, con il gruppo G che ha delineato tutte e tre leal secondo turno, ovvero Croazia (38-16 sul Paraguay), Brasile e Giappone, con le sudamericane che si sono aggiudicate lo scontro diretto per 29-25. Alexandrina Cabral ha invece trascinato la Spagna padrona di casa, che si è imposta 33-18 sulla Cina, con il quadro chiuso dal 31-29 dell’Argentina ...

L'obiettivo è ormai quello da tempo: vincere la prima partita della stagione o, quantomeno, conquistare punti e muovere la classifica. La Pallamano Prato ci riprova oggi in Sardegna, trasferta impegna ...Terzo giorno di gare ai Mondiali di pallamano femminile 2021, che ha visto completarsi la prima giornata in tutti i gironi, iniziando dal gruppo A, dove la Francia ha sconfitto per 30-20 Angola, mentr ...