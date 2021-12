Pagelle Roma Inter | Calhanoglu straripante | male Zaniolo – VOTI

(Di sabato 4 dicembre 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP:, Dzeko FLOP: Shomurodov,(3-5-2): Rui Patricio 5,5; Smalling 6, Mancini 6, Kumbulla 5,5 (60? Bove 6); Ibanez 6, Veretout 6 (91? Volpato SV ), Cristante, Mkhitaryan 6, Vina 6;5, Shomurodov 5.(3-5-2): Handanovic 6,5; D’Ambrosio 6, Skriniar 6,5, Bastoni 6,5 (75? Dimarco SV ); Dumfries 7,7,5 (82? Sensi SV), Brozovic 6,5, Barella 6 (58? Vidal 6), Perisic 6,5; Dzeko ...

Inzaghi 7,5Arbitro: Di Bello 6Il tabellino del primo tempo di- Inter 0 - 3Marcatori: 15 Calhanoglu (I), 24 Dzeko (I), 39 Dumfries (I)Ammoniti: Ibanez (R)(3 - 5 - 2): Rui Patricio; Mancini, ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/22:Inter Ledei protagonisti del match trae Inter, valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Calhanoglu, Dzeko FLOP: Shomurodov, Kumbulla VOTI Al ...Le pagelle di Roma-Inter 0-3 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2021/2022. All’Olimpico incredibile prestazione dei nerazzurri, che nel pr ...E' terminata la sfida tra Roma e Inter valida per la sedicesima giornata di Serie A, 2021/2022. Tante emozioni allo stadio Olimpico. Grandissimo primo tempo dell'Inter che ha praticamente chiuso i gio ...