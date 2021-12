Pagelle Milan-Salernitana 2-0 | Kessie fa tutto | Theo leggero | Serie A News

Advertising

RadioFebbrea90 : #MilanSalernitana, le pagelle: bene #Kessie, infortunio #Pellegri - GoalItalia : MATCH REPORT - #MilanSalernitana 2-0: Kessié e Saelemaekers proiettano il Diavolo al primo posto ?? ?? [??… - sportface2016 : #MilanSalernitana: le pagelle e i voti #SerieA - PianetaMilan : Pagelle #MilanSalernitana 2-0: #Kessie fa tutto, #Theo leggero | #SerieA News #ACMilan #Milan #SempreMilan - Milannews24_com : TOP E FLOP dopo il primo tempo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Milan

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/22:Salernitana Ledei protagonisti del match trae Salernitana, valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Florenzi, Kessie FLOP: Veseli, Ranieri ...LEDesplanches 6 La sua partita comincia con Forapani che gli arriva davanti tutto solo, prova l'uscita bassa ma viene scavalcato senza colpe. Poi dorme sonni tranquilli fino all'...PAGELLE MILAN MAIGNAN 6 Una gara da spettatore. Una sola parata (se così si può definire) alla fine su Jaroszynski. FLORENZI 6.5 Gioca con più sicurezza e fa bene ...Milan-Salernitana: le PAGELLE, i VOTI, il TABELLINO, le AMMONIZIONI e i GOL del match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 ...