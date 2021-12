Paco Roca | la politica nei meandri della memoria

(Di domenica 5 dicembre 2021) Il mondo dioscilla su una corda tesa tra presente e passato, in un movimento ondulatorio inesorabile e struggente che rimanda alle barche in lotta contro la corrente nel Gatsby di Francis Scott Fitzgerald. Ne è un’ennesima testimonianza Ritorno all’Eden, sontuoso cartonato da 176 pagine a colori appena pubblicato da Tunué: dopo Rughe, La Casa e Il tesoro del cigno nero, lo sceneggiatore e disegnatore di Valencia torna a esplorare i territori nebulosi e irti di rivelazioni… Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Il fumettista spagnolo Paco Roca, con il suo romanzo a fumetti, "Rughe", uscito nel 2007, rompe gli argini che separano il nostro quotidiano dalla condizione di chi è costretto a vivere in un ospizio ...