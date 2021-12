Ottanta Rafale agli Emirati Il colpo di Macron che “avverte” anche l’Italia

Leggi su it.insideover

(Di sabato 4 dicembre 2021) Emmanuelvola nel Golfo Persico per un blitz di due giorni tra Qatar,Arabi Uniti e Arabia Saudita. Una missione che per il presidente francese si traduce immediatamente in un contratto siglato con Abu Dhabi da 16 miliardi di euro per la fornitura di 80 caccia. Aerei che andranno a sostituire i InsideOver.