Ostia, il mare distrugge gli stabilimenti La Pinetina e Nuova Pineta. Petrini: 'La città è in ginocchio' (Di sabato 4 dicembre 2021) Cabine divelte, distrutte e trascinate via dalla forza delle onde. Lo scenario che si presenta agli occhi di Franco Petrini, titolare degli stabilimenti La Pinetina e Nuova Pineta, a Ostia, all'indomani dell'ultima mareggiata è desolante. L'ondata di maltempo che ha flagellato il litorale romano ha colpito in modo inesorabile questo tratto di costa, andando a fare danni soprattutto laddove l'erosione era già evidente e sempre più avanzata. Gli stabilimenti più danneggiati dalla mareggiata del 2 dicembre sono proprio, oltre al Kursaal – dove molte cabine sono letteralmente crollate nel corso del temporale – sono proprio La Pinetina e Nuova Pineta. "Da 12 anni chiedo alle ...

