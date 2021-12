Omicron in Europa, Ecdc: "Contagi in crescita". Più che raddoppiati i casi nel Regno Unito (Di sabato 4 dicembre 2021) Continua a salire il numero di persone positive alla variante Omicron in Europa, e in Italia. Rispetto a ieri sono stati registrati altri 58 casi della variante del virus Sars - CoV - 2 nella Ue. L'... Leggi su quotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Continua a salire il numero di persone positive alla variantein, e in Italia. Rispetto a ieri sono stati registrati altri 58della variante del virus Sars - CoV - 2 nella Ue. L'...

Advertising

antoguerrera : Regno Unito, arrivati già a 150 contagi di variante #Omicron, record in Europa. Gli scienziati invocano più restriz… - fanpage : La variante Omicron spaventa il mondo, ma è già in Europa. Un caso rilevato in Belgio, altri in Israele. Vediamo tu… - Agenzia_Ansa : Gb, sì alla terza dose per tutti a distanza di soli 3 mesi. Per contrastare la diffusione della nuova variante Omic… - infoitinterno : Covid, in aumento i casi della variante Omicron in tutta Europa. In Austria dopo due settimane di lockdown i nuovi… - infoitinterno : Omicron in Europa, Ecdc: 'Casi in crescita'. Più che raddoppiati nel Regno Unito -