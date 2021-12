Oltre il 90% del gettito Irpef arriva da dipendenti e pensionati. L’allarme dell’Agenzia delle entrate: Italia prima nell’Ue per evasione dell’Iva (Di sabato 4 dicembre 2021) Ogni anno in occasione della legge di Bilancio la storiella si ripete. Gli interventi da finanziare sono tanti e la coperta è sempre corta. Certo è che se tutti pagassero le tasse, le entrate nelle casse dello Stato potrebbero fornire maggiori margini di manovra. In un’intervista al Corriere della Sera il direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini (nella foto), sostiene che “il peso fiscale che grava sui cittadini non sembra equamente distribuito”. I numeri non mentono: “Oltre il 90% del gettito Irpef proviene da dipendenti e pensionati. E allo stesso tempo – spiega – non possiamo trascurare che il 57% dei 41 milioni di contribuenti Irpef dichiara meno di 20 mila euro”. Il quadro diventa più completo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 4 dicembre 2021) Ogni anno in occasione della legge di Bilancio la storiella si ripete. Gli interventi da finanziare sono tanti e la coperta è sempre corta. Certo è che se tutti pagassero le tasse, lenelle casse dello Stato potrebbero fornire maggiori margini di manovra. In un’intervista al Corriere della Sera il direttore, Ernesto Maria Ruffini (nella foto), sostiene che “il peso fiscale che grava sui cittadini non sembra equamente distribuito”. I numeri non mentono: “il 90% delproviene da. E allo stesso tempo – spiega – non possiamo trascurare che il 57% dei 41 milioni di contribuentidichiara meno di 20 mila euro”. Il quadro diventa più completo ...

