Obbligo vaccino personale scuola, indicazioni per prima e terza dose dell’AT Milano (Di sabato 4 dicembre 2021) L'Ufficio scolastico di Milano pubblica le indicazioni per il personale scolastico, che dal 15 dicembre ha Obbligo della vaccinazione. Le indicazioni riguardano sia coloro che devono effettuare la prima dose, sia coloro che hanno già completato il primo ciclo di vaccinazione devono effettuare la terza dose. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 4 dicembre 2021) L'Ufficio scolastico dipubblica leper ilscolastico, che dal 15 dicembre hadella vaccinazione. Leriguardano sia coloro che devono effettuare la, sia coloro che hanno già completato il primo ciclo di vaccinazione devono effettuare la. L'articolo .

Advertising

fanpage : Daniele Giovanardi, ex direttore del pronto soccorso del Policlinico di Modena e gemello dell'ex senatore Carlo, ha… - GuidoDeMartini : ???? STATI UNITI: OBBLIGO VACCINALE BLOCCATO OVUNQUE ????????Covid Usa oggi, stop a obbligo vaccino per sanitari e lavora… - Adnkronos : Negli #Usa oggi stop a obbligo #vaccino per sanitari e lavoratori. #covid - orizzontescuola : Obbligo vaccino docenti e ATA, indicazioni per prima e terza dose dell’AT Milano - AngeloGaraventa : Poliziotti: “Obbligo vaccino? Non firmeremo nulla”. Verso i ricorsi di massa -