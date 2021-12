Obbligo vaccinale, Autonomi Polizia: “il Governo faccia un passo indietro e calmi le tensioni sociali” (Di sabato 4 dicembre 2021) L’Obbligo vaccinale imposto dal Governo sia per gli operatori del comparto sicurezza e difesa che per gli insegnanti ha provocato allarme tra i poliziotti italiani tra cui più di 10 mila non vaccinati. Uno zoccolo duro di questi non si vaccinerà assentandosi, lecitamente, dai posti di lavoro, aggravando già il difficile compito del restante personale che sta subendo lo scontro tra il Governo e i manifestanti. Perché aggravare la situazione imponendo un Obbligo per i poliziotti quando attualmente il 90% è vaccinato e la restante parte ogni due giorni paga di tasca propria i tamponi così da assicurare i propri uffici di essere negativo, si chiede il Segretario Generale ADP Gaspare Maiorana. Lo stesso Segretario aggiunge che la propria organizzazione si è espressa favorevolmente ed ha ... Leggi su forzearmatenews (Di sabato 4 dicembre 2021) L’imposto dalsia per gli operatori del comparto sicurezza e difesa che per gli insegnanti ha provocato allarme tra i poliziotti italiani tra cui più di 10 mila non vaccinati. Uno zoccolo duro di questi non si vaccinerà assentandosi, lecitamente, dai posti di lavoro, aggravando già il difficile compito del restante personale che sta subendo lo scontro tra ile i manifestanti. Perché aggravare la situazione imponendo unper i poliziotti quando attualmente il 90% è vaccinato e la restante parte ogni due giorni paga di tasca propria i tamponi così da assicurare i propri uffici di essere negativo, si chiede il Segretario Generale ADP Gaspare Maiorana. Lo stesso Segretario aggiunge che la propria organizzazione si è espressa favorevolmente ed ha ...

