Nuovo dramma della strada. Violento scontro furgone-auto: un morto e due feriti (Di sabato 4 dicembre 2021) Terribile schianto alle prime luci dell'alba di sabato 4 dicembre. Il tragico incidente stradale si è verificato a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, sulla Cispadana. Purtroppo non c'è stato niente da fare per un uomo di 43 anni, che è deceduto poco dopo il suo trasferimento in ospedale. I soccorritori si erano accorti immediatamente della gravità delle sue condizioni di salute, ma hanno fatto di tutto per tenerlo in vita. Nonostante gli sforzi profusi dai sanitari, è arrivato il drammatico epilogo. Quando è giunto all'interno del nosocomio di Baggiovara, a Modena, la situazione era già disperata. Fatale per lui l'impatto a Reggiolo tra un furgone e un'automobile. A perdere la vita è stato il passeggero del primo mezzo. Sono rimasti feriti in seguito al violentissimo ...

