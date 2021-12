Nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip: maschi alfa in Casa per sostituire due vipponi? (Di sabato 4 dicembre 2021) Le chicche di gossip di Casa Chi evidenziano delle novità sull’ingresso di Nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip: sicuramente gli autori stanno cercando due maschi alfa dopo il clamoroso “flop” di Gianmaria Antinolfi che si è dimostrato un vero “orsacchiotto”. Nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip: maschi alfa per sostituire due vipponi? Bisogna essere originali... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 4 dicembre 2021) Le chicche di gossip diChi evidenziano delle novità sull’ingresso didelVip: sicuramente gli autori stanno cercando duedopo il clamoroso “flop” di Gianmaria Antinolfi che si è dimostrato un vero “orsacchiotto”.delVip:perdue? Bisogna essere originali... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip: maschi alfa in Casa per sostituire due vipponi? - Jcaterj1 : @GrandeFratello Ora avete i nuovi concorrenti che ci piacciono, mandate via Belli e chi si lagna sempre e fateci divertire, cambiate copione - sorridimitommy : RT @eli_maioboh: L'anno scorso, sarà stato per la novità o per furbizia, hanno detto ai concorrenti un pezzetto per volta del prolungamento… - eli_maioboh : L'anno scorso, sarà stato per la novità o per furbizia, hanno detto ai concorrenti un pezzetto per volta del prolun… - LuigiRo2055 : @fba9415 L'ho Rivisti tutti Gli Rvm con Nicola In Puntata. E anche lei disse a Gianmaria prima che entrassero Nuovi… -