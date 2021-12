Notizie Flash | 3 a edizione - Lo sport 9

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 dicembre 2021) (Adnkronos) - Roma. La Federazione Italiana Rugby ha pubblicato la versione aggiornata del Protocollo per la ripresa dell'attività agonistica che recepisce le disposizioni del DL 172/2021. Le novità introdotte dal DL e recepite nel protocollo, dal 6 dicembre 2021, sono: Zona bianca e zona gialla obbligo di Green Pass per accesso alle palestre e obbligo di Green Pass per accesso agli spogliatoi (sono esclusi dall'obbligo gli accompagnatori di minori di anni 12 e di disabili negli spogliatoi). Il pubblico sugli spalti potrà accedere solo con Green Pass rafforzato nei limiti del 75% della capienza all'aperto.