Notizie Flash | 3 a edizione - Lo sport 7

(Di sabato 4 dicembre 2021) (Adnkronos) - Jeddah. Primo squillo nel Gp dell'Arabia Saudita per Max Verstappen. L'olandese della Red Bull chiude al comando in 1'28"100 le Libere 3 nel weekend in cui ha a disposizione il primo match point per vincere il titolo Mondiale. Alle sue spalle il rivale per il titolo l'inglese della Mercedes Lewis Hamilton (1'28"314), in difficoltà con le gomme rosse per il grip. Terzo tempo per la seconda Red Bull, quella del messicano Sergio Perez (1'28"629) che precede le due Alpha Tauri del giapponese Yuki Tsunoda (1'28"641) e del francese Pierre Gasly (1'28"715) e il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas (1'29"019). Settimo e ottavo posto per le due Ferrari, con il monegasco Charles Leclerc (1'29"101) davanti allo spagnolo Carlos Sainz (1'29"149). Alle 18 caccia alla pole.