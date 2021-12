“Non sei sola!”, Biagio è il nuovo alleato di Lulù dopo lo scontro con Manuel Bortuzzo – VIDEO (Di sabato 4 dicembre 2021) Biagio D’Anelli dopo il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip si è rivelato fin dalle prime battute una valida spalla per molti concorrenti, Lulù Selassiè compresa. Subito dopo la puntata, la princess ha avuto un momento di sconforto che l’opinionista ha immediatamente saputo placare. Biagio confronta Lulù dopo lo scontro con Bortuzzo Nella... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 4 dicembre 2021)D’Anelliil suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip si è rivelato fin dalle prime battute una valida spalla per molti concorrenti,Selassiè compresa. Subitola puntata, la princess ha avuto un momento di sconforto che l’opinionista ha immediatamente saputo placare.confrontaloconNella... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

