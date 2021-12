“Non poteva che andare così”. Antonella Clerici, la grandiosa notizia arrivata poco fa (Di sabato 4 dicembre 2021) notizia più bella non poteva esserci per Antonella Clerici. Sappiamo benissimo che è una delle conduttrici televisive più apprezzate dagli italiani per la sua semplicità e per la sua assoluta professionalità. Riesce infatti ad entrare con grande rispetto nelle case di tutte le persone e su di lei è davvero complicato trovare qualche giudizio negativo. E poco fa ha anche ricevuto una news davvero entusiasmante, che conferma il momento magico della presentatrice, al settimo cielo per questo avvenimento. Nella sua trasmissione ‘È sempre mezzogiorno’ ha invece rivelato qualche settimana fa una notizia non proprio positiva. Antonella Clerici ha fatto una precisazione sull’assenza di Zia Cri, dopo essersi messa in collegamento video con l’ospite fermata ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 4 dicembre 2021)più bella nonesserci per. Sappiamo benissimo che è una delle conduttrici televisive più apprezzate dagli italiani per la sua semplicità e per la sua assoluta professionalità. Riesce infatti ad entrare con grande rispetto nelle case di tutte le persone e su di lei è davvero complicato trovare qualche giudizio negativo. Efa ha anche ricevuto una news davvero entusiasmante, che conferma il momento magico della presentatrice, al settimo cielo per questo avvenimento. Nella sua trasmissione ‘È sempre mezzogiorno’ ha invece rivelato qualche settimana fa unanon proprio positiva.ha fatto una precisazione sull’assenza di Zia Cri, dopo essersi messa in collegamento video con l’ospite fermata ...

Advertising

fattoquotidiano : Berlusconi alla sbarra - I giudici hanno respinto la richiesta delle difese che volevano l’assoluzione delle ragazz… - TuttoMercatoWeb : Profondo Ronaldo: l'affare che la Juventus non poteva permettersi - Eurosport_IT : Non poteva che finire così ?????? Federica Pellegrini trionfa nei 200 stile libero agli Assoluti invernali di Riccion… - sahngria : il rapporto poteva crescere in maniera diversa, quindi non sono del tutto contenta (la parte malefica del mio cerve… - btstan_tk : RT @jungkookmysmile: a Los Angeles sono le 2:37 di notte, e jin nonostante la stanchezza è venuto in live per noi ora ditemi come si fa a… -

Ultime Notizie dalla rete : Non poteva Strefezza, il 'figlio di Messi' che incanta Lecce: 'Scartato da Inzaghi perché troppo basso. Il gol a Buffon? Speciale' Prima di lui si diceva che chi era basso non poteva giocare a calcio, da quando c'è Messi nessuno può più dire una cosa del genere. Oggi di giocatori forti bassi ce ne sono sempre di più: penso a ...

Il Tag Tales della settimana è dedicato a Virgil Abloh L'anno preciso ora non me lo ricordo, ma poteva essere il 2002, al massimo il 2004 e a Milano c'era un luogo, chiamato King - Kong, che diventò un punto di ritrovo fondamentale per chi condivideva ...

Profondo Ronaldo: l'affare che la Juventus non poteva permettersi TUTTO mercato WEB COPPA DAVIS: DJOKOVIC NON BASTA, LA CROAZIA VOLA IN FINALE Tennis. Novak Djokovic non è riuscito nell’impresa di portare la sua Serbia in finale di Coppa Davis. Nole e compagni si sono dovuti arrendere alla Croazia, che ha potuto contare su un Borna Gojo in s ...

Prima di lui si diceva che chi era bassogiocare a calcio, da quando c'è Messi nessuno può più dire una cosa del genere. Oggi di giocatori forti bassi ce ne sono sempre di più: penso a ...L'anno preciso orame lo ricordo, maessere il 2002, al massimo il 2004 e a Milano c'era un luogo, chiamato King - Kong, che diventò un punto di ritrovo fondamentale per chi condivideva ...Tennis. Novak Djokovic non è riuscito nell’impresa di portare la sua Serbia in finale di Coppa Davis. Nole e compagni si sono dovuti arrendere alla Croazia, che ha potuto contare su un Borna Gojo in s ...