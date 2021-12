Noemi, che splendore: la FOTO che sta facendo impazzire i fan. “Che leonessa” (Di sabato 4 dicembre 2021) Noemi non si ferma più su Instagram sfoggia un primo piano da urlo dove mette in mostra il suo sguardo unico, i fan impazziscono. Noemi è una cantante molto affermata… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 4 dicembre 2021)non si ferma più su Instagram sfoggia un primo piano da urlo dove mette in mostra il suo sguardo unico, i fan impazziscono.è una cantante molto affermata… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

_Star1ight_A : @scivoIizia @umbaciodeIivery I’m so sorry amo (tranne per Noemi che sinceramente pure io vivo per lei) - noemi__sala : @gaianotarobot Uno che ti faccia aria con una palma, no? - benedic7e : La mia amica Noemi ha scelto di lasciare questo mondo tre giorni fa. Nel 2020 doveva andare al concerto di Ghostema… - che_patata : Federico e Noemi mi controllano esattamente nello stesso modo - ____noemi_____ : Che schifo sta notte alle 2 abbiamo ordinato su Just it -