No-vax si pente dopo giorni di ricovero | “È molto più spaventoso il Covid del vaccino”

(Di sabato 4 dicembre 2021) È successo di nuovo. Una delle ancora troppe persone senzain Italia ha rischiato la vita a causa dele,dicon il casco dell’ossigeno si è pentita delle sue posizioni no-vax. Si tratta di Rossana Fusco, donna milanese di origini siciliane e pugliesi di 48 anni, mamma di una bambina di 10. La donna intervistata da La Repubblica, ha spiegato che aveva “molta paura del, per questo non lo avevo fatto. Poi, però, mi sono ammalata. E ho capito davvero che potevo morire e lasciare da sola mia figlia. Per questo, ora che ne sono uscita, non posso che dire che ilpiùdel. Ma a marzo, quando saranno trascorsi sei mesi dalla ...

Advertising

A_Gentili : RT @LaVeritaWeb: Spopola una nuova figura: il nemico giurato del vaccino che scopre le virtù dei sieri e si pente. Si va alla ricerca dei t… - BluDiChina : RT @LaVeritaWeb: Spopola una nuova figura: il nemico giurato del vaccino che scopre le virtù dei sieri e si pente. Si va alla ricerca dei t… - LuigiF97101292 : RT @LaVeritaWeb: Spopola una nuova figura: il nemico giurato del vaccino che scopre le virtù dei sieri e si pente. Si va alla ricerca dei t… - Rosabianca123 : RT @rosadineve: Portuale No Vax Intubato ha aghi dappertutto e i polmoni distrutti Ora si pente E noi vaccinati trattati come servi della d… - caterinacorda1 : RT @LaVeritaWeb: Spopola una nuova figura: il nemico giurato del vaccino che scopre le virtù dei sieri e si pente. Si va alla ricerca dei t… -

Ultime Notizie dalla rete : vax pente

Spopola una nuova figura: il nemico giurato del vaccino che scopre le virtù dei sieri e si. Si va alla ricerca dei tipi più strambi, magari direttamente in corsia, per mostrare in diretta la loro "redenzione". E screditare chi pone dubbi più seri.Pochi giorni fa Pasquale Mario Bacco , medico legale, componente dell'associazione "L'Eretico" e convinto No, è tornato sui suoi passi. "Il virus è cambiato. E uccide. Ho visto ragazzi giovani, ...Ha i polmoni compromessi al 30%. "Sono finita in grave pericolo in poche ore, mi immunizzerò appena possibile", racconta ...CONEGLIANO- È tornato a casa ieri Lorenzo Damiano, leader del movimento no vax Norimberga 2, ed ex candidato sindaco alle elezioni amministrative nella città del Cima dello ...