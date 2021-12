No vax Milano, c’è anche ‘vaccinata solidale’: “Io cerniera tra due mondi” (Di sabato 4 dicembre 2021) “Non sono assolutamente no vax, sono vaccinata con due dosi e tra poco faccio la terza. Voglio essere una cerniera che unisce due mondi che sono stati divisi artificialmente, vaccinati e non vaccinati”. La signora Clara, fasciata in una bandiera della Pace, è voluta tornare in piazza Del Duomo, a Milano, per esprimere solidarietà ai no vax e no green pass che per il 20esimo sabato di fila si sono dati appuntamento sotto la Madonnina per inscenare una protesta. Al collo Clara tiene appeso un cartello con poche parole eloquenti: ‘Sono una vaccinata solidale’. “Dietro la schiena ho un altro cartello: ‘uniti e liberi di scegliere’ – dice ai cronisti – perché io mi sono vaccinata liberamente, consigliata dal medico. Mia figlia invece è stata obbligata a farlo, perché non poteva spendere 200 euro al mese guadagnandone ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 dicembre 2021) “Non sono assolutamente no vax, sono vaccinata con due dosi e tra poco faccio la terza. Voglio essere unache unisce dueche sono stati divisi artificialmente, vaccinati e non vaccinati”. La signora Clara, fasciata in una bandiera della Pace, è voluta tornare in piazza Del Duomo, a, per esprimere solidarietà ai no vax e no green pass che per il 20esimo sabato di fila si sono dati appuntamento sotto la Madonnina per inscenare una protesta. Al collo Clara tiene appeso un cartello con poche parole eloquenti: ‘Sono una vaccinata. “Dietro la schiena ho un altro cartello: ‘uniti e liberi di scegliere’ – dice ai cronisti – perché io mi sono vaccinata liberamente, consigliata dal medico. Mia figlia invece è stata obbligata a farlo, perché non poteva spendere 200 euro al mese guadagnandone ...

Advertising

repubblica : Covid, la No Vax pentita: 'Ho capito sotto il casco per l'ossigeno, l'errore di non aver fatto il vaccino' [di Ales… - Corriere : No green pass, a Milano il 20esimo sabato di protesta. L’onda «no vax» (tra dialoganti e irriducibili) - SkyTG24 : Covid Lombardia, Moratti: Tamponi anche ai no vax, sono necessari - alexfoti : RT @Adnkronos: Tra i #novax a Milano anche una ‘vaccinata’: “Qui per solidarietà”. - castell32082033 : RT @Miti_Vigliero: No-vax si pente dopo giorni di ricovero, “È molto più spaventoso il Covid del vaccino” -