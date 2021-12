No Green pass, momenti di tensione a Milano. A Roma 500 persone al Circo Massimo – Foto e video (Di sabato 4 dicembre 2021) Nel ventesimo sabato di proteste contro il Green pass, sono poche decine le persone che stanno manifestando contro l’obbligo del certificato verde nella piazza dell’Arco della Pace, a Milano. Tensioni invece in Piazza Duomo, dove circa 15 persone sono state identificate e portate via dalla polizia che sta presidiando la zona in cui si sono radunate alcune decine di persone per manifestare. Ci sono stati momenti di tensione tra le forze dell’ordine e i manifestanti, quando alcuni di questi si sono messi a gridare e a insultare la polizia al grido di «fascisti» e «delinquenti». La situazione al momento è sotto controllo. December 4, 2021 ANSA / PAOLO SALMOIRAGO Presidio No Green pass all’Arco della Pace a ... Leggi su open.online (Di sabato 4 dicembre 2021) Nel ventesimo sabato di proteste contro il, sono poche decine leche stanno manifestando contro l’obbligo del certificato verde nella piazza dell’Arco della Pace, a. Tensioni invece in Piazza Duomo, dove circa 15sono state identificate e portate via dalla polizia che sta presidiando la zona in cui si sono radunate alcune decine diper manifestare. Ci sono statiditra le forze dell’ordine e i manifestanti, quando alcuni di questi si sono messi a gridare e a insultare la polizia al grido di «fascisti» e «delinquenti». La situazione al momento è sotto controllo. December 4, 2021 ANSA / PAOLO SALMOIRAGO Presidio Noall’Arco della Pace a ...

