Newcastle saudita. Non è solo football (Di sabato 4 dicembre 2021) Allo Strawberry Pub di Newcastle, a due passi da St. James’ Park, certe tradizioni rimangono sacre. La birra Brown Ale non va spillata. Arriva in bottiglia e con un bicchiere piccolo, da 33 cl, da riempire due volte. L’era saudita è iniziata da quasi due mesi, ma certi rituali non si toccano e prima di cominciare la videointervista Jamie Smith ci tiene a farlo presente. Voce autorevole tra i tifosi dei Magpies, abbonato da sempre e firma di The Mag, fanzine indipendente nata nel 1988. Dall’iniziativa lanciata sul sito ufficiale è scattata l’adunata festosa allo stadio che lo scorso 7 ottobre ha celebrato il cambio di proprietà, con l’addio a Mike Ashley. “Il nostro non era un tributo all’Arabia saudita, ma una festa per la liberazione dopo quattordici anni di stenti”, ribadisce mentre riempie fino all’orlo il primo bicchiere marchiato ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 4 dicembre 2021) Allo Strawberry Pub di, a due passi da St. James’ Park, certe tradizioni rimangono sacre. La birra Brown Ale non va spillata. Arriva in bottiglia e con un bicchiere piccolo, da 33 cl, da riempire due volte. L’eraè iniziata da quasi due mesi, ma certi rituali non si toccano e prima di cominciare la videointervista Jamie Smith ci tiene a farlo presente. Voce autorevole tra i tifosi dei Magpies, abbonato da sempre e firma di The Mag, fanzine indipendente nata nel 1988. Dall’iniziativa lanciata sul sito ufficiale è scattata l’adunata festosa allo stadio che lo scorso 7 ottobre ha celebrato il cambio di proprietà, con l’addio a Mike Ashley. “Il nostro non era un tributo all’Arabia, ma una festa per la liberazione dopo quattordici anni di stenti”, ribadisce mentre riempie fino all’orlo il primo bicchiere marchiato ...

sportface2016 : #Newcastle, idea #Cabral per l'attacco: primo colpo della nuova proprietà saudita? - Dondolino72 : RT @RivistaUndici: Il Newcastle non ha ancora vinto una sola partita in questo campionato. - RivistaUndici : Il Newcastle non ha ancora vinto una sola partita in questo campionato. - alcircomassimo : #Russo 'Il calcio attira una economia opaca, prevale l'affetto emotivo. in Inghilterra hanno regole più rigide sugl… - SportNewsCentr1 : La #PremierLeague estende il divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con parti correlate fino al 14 dicem… -

Ultime Notizie dalla rete : Newcastle saudita Newcastle straricco e triste: nessuna vittoria L'avvento del fondo sovrano saudita Pif non ha sinora rialzato la squadra, ultima in Premier League. Decisivo il mercato di gennaio di PAOLO GRILLI

Newcastle, idea Cabral per l'attacco: primo colpo della nuova proprietà? Cabral è dunque il maggior indiziato per rappresentare il primo colpo dell'era Pif , per quanto concerne il Newcastle; la nuova proprietà saudita fa sognare i tifosi inglesi e Mohammed Bin Salmam ...

Newcastle saudita. Non è solo football Il Foglio Newcastle saudita. Non è solo football Lo sbarco degli sceicchi arabi in Premier League visto dal St James’ Park tra associazioni Lgbt che criticano la nuova proprietà e tifosi che esultano senza però essere ciechi ai problemi ...

Newcastle straricco e triste: nessuna vittoria L’avvento del fondo sovrano saudita Pif non ha sinora rialzato la squadra, ultima in Premier League. Decisivo il mercato di gennaio ...

L'avvento del fondo sovranoPif non ha sinora rialzato la squadra, ultima in Premier League. Decisivo il mercato di gennaio di PAOLO GRILLICabral è dunque il maggior indiziato per rappresentare il primo colpo dell'era Pif , per quanto concerne il; la nuova proprietàfa sognare i tifosi inglesi e Mohammed Bin Salmam ...Lo sbarco degli sceicchi arabi in Premier League visto dal St James’ Park tra associazioni Lgbt che criticano la nuova proprietà e tifosi che esultano senza però essere ciechi ai problemi ...L’avvento del fondo sovrano saudita Pif non ha sinora rialzato la squadra, ultima in Premier League. Decisivo il mercato di gennaio ...