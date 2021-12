NBA, LeBron James: “Brutto avere falso positivo, mio caso gestito malissimo” (Di sabato 4 dicembre 2021) “È Brutto ricevere un falso test positivo e ritrovarsi in isolamento. Provo tanta rabbia perché penso che il mio caso sia stato gestito malissimo“. Queste le parole di LeBron James, rimasto in isolamento due giorni come previsto dal protocollo sanitario anti-Covid per quello che poi si è rivelato un falso positivo. “Ero negativo al primo test fatto lunedì, poi un secondo test è uscito positivo – ha spiegato la stella NBA -. Di solito in questi casi è previsto che tu venga sottoposto immediatamente a un altro test. Io invece mi sono ritrovato subito in isolamento, a dover trovare un modo di tornare a casa da Sacramento“. “Da solo, senza sicurezza e senza aiuti perché a nessuno era concesso ... Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) “Èricevere unteste ritrovarsi in isolamento. Provo tanta rabbia perché penso che il miosia stato“. Queste le parole di, rimasto in isolamento due giorni come previsto dal protocollo sanitario anti-Covid per quello che poi si è rivelato un. “Ero negativo al primo test fatto lunedì, poi un secondo test è uscito– ha spiegato la stella NBA -. Di solito in questi casi è previsto che tu venga sottoposto immediatamente a un altro test. Io invece mi sono ritrovato subito in isolamento, a dover trovare un modo di tornare a casa da Sacramento“. “Da solo, senza sicurezza e senza aiuti perché a nessuno era concesso ...

Advertising

BasketUniverso : LeBron è infuriato con l'NBA per come hanno gestito la sua falsa positività - LaStampa : Basket Nba: LeBron James era un “falso positivo”. “Il mio caso gestito malissimo” - sportface2016 : #Basket #NBA, #LeBronJames: 'Brutto ricevere un falso positivo, il mio caso è stato gestito malissimo' - agnese52s : RT @SkySportNBA: NBA, LeBron James duro dopo il ko con i Clippers: 'La nostra difesa è stata uno schifo' - agnese52s : RT @SkySportNBA: NBA, LeBron James e Anthony Davis riempiono di elogi Tyronn Lue: 'Non ha difetti' -