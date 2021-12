(Di sabato 4 dicembre 2021) Quest’anno per idisi spenderanno in termini pro capite 158 euro rispetto ai 164 dello scorso anno, -8% rispetto al 2019 e oltre il 36% in meno rispetto al 2009. E’ quanto emerge dall’analisi dell’Ufficio Studi di Confcommercio. Nel complesso si spenderanno 6,9 miliardi rispetto ai 7,4 miliardi dello scorso anno, ma a pesare sono il clima di fiducia delle famiglie in calo, la forte ripresa dell’e i rincari delle. “La crescita dei consumi arischia di essere frenata dai timori per la pandemia, dall’e dai costi dei consumi obbligati. Per rilanciare la fiducia occorre accelerare il previsto taglio delle tasse, a cominciare da Irpef e oneri contributivi a carico delle imprese”, afferma il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Ue ritira le linee sulla comunicazione dopo le polemiche sui riferimenti al Natale #ANSA - telodogratis : Natale 2021, sui regali pesano caro-bollette e inflazione - fisco24_info : Natale, sui regali pesano caro-bollette e inflazione: L'analisi di Confcommercio: consumi in crescita a dicembre, m… - italiaserait : Natale, sui regali pesano caro-bollette e inflazione - offertegdt : ? OBSCURIO ?? - 25% e spese gratis per tutti ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Natale sui

L'Arena

Leggi anche A110 miliardi di consumi, 158 euro a testa per i regali Bonomi: "Ci aspettano ... per via del miglioramento dei giudizi e delle atteselivelli di produzione e sugli ordini. In ...... a cominciare da Irpef e oneri contributivi a carico delle imprese" ha detto il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, commentandoconsumi di dicembre e. CONSIGLI24 I migliori ...La crescita dei consumi a Natale rischia di essere frenata dai timori per la pandemia, dall’inflazione e dalle bollette. Secondo Confcommercio per rilanciare la fiducia occorre accelerare il previsto ...Marcelo Brozovic e l' Inter avanti insieme. Questa dopo mesi di tira e molla sembra essere la volontà definitiva di entrambe le parti in causa e per la firma sul rinnovo del contratto del croato siamo ...