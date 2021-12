Napoli troppi infortuni, ADL chiede spiegazioni allo staff medico e tecnico (Di sabato 4 dicembre 2021) Napoli, i troppi infortuni ora diventano un caso Nelle ultime settimane il Napoli è stato vittima di una scia di infortuni, nuscolari e non, che … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 4 dicembre 2021), iora diventano un caso Nelle ultime settimane ilè stato vittima di una scia di, nuscolari e non, che … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

gilnar76 : Troppi infortuni nel #Napoli, De Laurentiis vuole vederci chiaro: la scelta #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - paparozzi63 : #omnibusla7 Angelicchio, parli de Il Mattino di Napoli,ma leggi i titoli di Avvenire!Vede a prendere troppi caffè! - AndreaD61425392 : Troppi piagnistei cmq,questi so pagati x nn fare niente e sembra che ogni 5 minuti perdino i bastment a mar come si dice a Napoli #gfvip - FANAZZURRO : Urge benedizione in casa Napoli, troppi infortuni tutti assieme. Tuttavia, sono ultra fiducioso per domani sera, ar… - GokuForzaNapoli : RT @Szobosalvs: Letto alcune statistiche e il Napoli vincendo domani romperebbe fin troppi record, quindi state tranquilli che al 94' arriv… -