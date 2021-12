Napoli, sparito mezzo milione di euro alle Poste: indagata ex dipendente (Di sabato 4 dicembre 2021) sparito mezzo milione di euro dall’ufficio postale di Castel Capuano, nei pressi della Stazione Centrale a Napoli. L’allarme è stato lanciato qualche mese fa da un uomo che, presentandosi nell’ufficio postale, ha denunciato l’ammanco di circa 50mila euro dal suo conto corrente. La rabbia degli utenti “derubati” Entriamo nei dettagli. Nel giro di poco tempo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 4 dicembre 2021)didall’ufficio postale di Castel Capuano, nei pressi della Stazione Centrale a. L’allarme è stato lanciato qualche mese fa da un uomo che, presentandosi nell’ufficio postale, ha denunciato l’ammanco di circa 50miladal suo conto corrente. La rabbia degli utenti “derubati” Entriamo nei dettagli. Nel giro di poco tempo L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

mick_napoli_ : @Rrahmanerica Non so, è sparito da un po' - Erminio59944006 : @scottotweet Dopo la sostituzione di Mertens il napoli e sparito dal campo - RaffAbbagnale : @mick_napoli_ @fr3765 Sparito ahahahah - Fedeloy : @LSospeso Il verona ha pareggiato a napoli. Ieri non conta il risultato, conta che sei sparito dal campo al minuto… - IlTorinista : @uno9zero6 Mah a oggi credo che siano in pochi a contestarlo...per quello dico uno come Cairo a Napoli sarebbe già sparito... -