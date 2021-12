Napoli, Spalletti convoca il giovane Manè: ruolo, età e caratteristiche (Di sabato 4 dicembre 2021) Napoli-Atalanta è il giorno della prima volta per Balla Moussa Manè. A sorpresa, nella lista dei convocati diramata questa mattina da Luciano Spalletti è comparso il nome di questo giovanissimo calciatore azzurro. "Ma chi è Manè?", si sono chisti tanti tifosi del Napoli sui social: è un giovanissimo difensore centrale proveniente dalla Primavera azzurra. Oggi è stato convocato per sopperire alle assenze di Kalidou Koulibaly. https://www.instagram.com/p/CWieQXOtU0q/?utm medium=copy link Napoli, convocato Manè: età, ruolo e caratteristiche Balla Mouss Manè convocato dal Napoli: è questa la sorpresa di Luciano ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 4 dicembre 2021)-Atalanta è il giorno della prima volta per Balla Moussa. A sorpresa, nella lista deiti diramata questa mattina da Lucianoè comparso il nome di questo giovanissimo calciatore azzurro. "Ma chi è?", si sono chisti tanti tifosi delsui social: è un giovanissimo difensore centrale proveniente dalla Primavera azzurra. Oggi è statoto per sopperire alle assenze di Kalidou Koulibaly. https://www.instagram.com/p/CWieQXOtU0q/?utm medium=copy linkto: età,Balla Moussto dal: è questa la sorpresa di Luciano ...

