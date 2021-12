Napoli | precipita nella tromba dell’ascensore | operaio salvato dal 118

(Di sabato 4 dicembre 2021) Cadementre era a lavoro, tragedia sfiorata a. Solo l’immediato intervento dei sanitari ha evitato il peggio. L’uomo è stato imbracato e tirato su dagli operatori del 118 intervenuti in piazza Municipio dove l’era impegnato in un edificio in costruzione. Tragedia sfiorata aLa vittima dell’incidente è stata trasportata L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Sfiorata l'ennesima tragedia sul lavoro. Un operaio, impegnato a lavorare in piazza Municipio, proprio al centro di, è precipitato nella tromba dell'ascensore di un edificio in costruzione. Ad intervenire tempestivamente, sono stati gli operatori sanitari della postazione del 118 'India' di piazza Municipio .Straordinaria operazione di salvataggio, ieri sera, da parte della postazione del 118 di piazza Municipio . A dare notizia della vicenda è l'associazione Nessuno tocchi Ippocrate. Un operaio al lavoro ...Sfiorata l’ennesima tragedia sul lavoro. Un operaio, impegnato a lavorare in piazza Municipio, proprio al centro di Napoli, è precipitato nella tromba dell’ascensore di un edificio in costruzione. Ad ...Sfiorata l'ennesima tragedia sul lavoro. Un operaio, impegnato a lavorare in piazza Municipio, proprio al centro di Napoli, è precipitato nella tromba dell'ascensore di ...