Napoli, Mertens: "Sono triste, fa male perdere così" Dries Mertens: "Sono triste, sul 2-1 ci credevamo, fa male perdere così, il mio rinnovo? Vorrei restare a lungo, Malcuit benissimo" Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la sconfitta con l'Atalanta. Queste le sue parole: LA TRISTEZZA DI Mertens "Sono triste, dopo il 2-1 pensavamo di poter fare qualcosa di importante pur mancando tanti calciatori forti contro un'Atalanta che sta facendo molto bene. Fa male perdere così. -afferma Mertens – Rinnovo? Non ci sto pensando, vogliamo fare tutti bene e poi vedremo a fine anno. Spero di restare ancora a lungo.

