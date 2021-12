Napoli: “Martedì si inaugura il parcheggio di Piazza della Libertà” (Di sabato 4 dicembre 2021) di Monica De Santis “Martedì saranno inaugurati i parcheggi di Piazza della Libertà”. L’annuncio, forse quello più atteso, soprattutto dai commercianti, fatto ieri pomeriggio a Palazzo di Città dal primo cittadino, Vincenzo?Napoli. “Il parcheggio doveva essere inaugurato venerdì, si è pensato di fare una prova generale per verificare se l’impianto funzionasse come doveva. Noi l’ abbiamo collaudato uno per uno, ma mai tutti insieme e quindi abbiamo ritenuto utile fare delle simulazioni di tutti gli impianti sinergici in modo tale si avesse contezza e tranquillità che tutto funzionasse. Credo che stanno facendo ancora delle prove che saranno ultimate a breve e credo che Martedì potremmo davvero finalmente inaugurare ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 4 dicembre 2021) di Monica De Santis “sarannoti i parcheggi di”. L’annuncio, forse quello più atteso, soprattutto dai commercianti, fatto ieri pomeriggio a Palazzo di Città dal primo cittadino, Vincenzo?. “Ildoveva essereto venerdì, si è pensato di fare una prova generale per verificare se l’impianto funzionasse come doveva. Noi l’ abbiamo collaudato uno per uno, ma mai tutti insieme e quindi abbiamo ritenuto utile fare delle simulazioni di tutti gli impianti sinergici in modo tale si avesse contezza e tranquillità che tutto funzionasse. Credo che stanno facendo ancora delle prove che saranno ultimate a breve e credo chepotremmo davvero finalmentere ...

