Napoli | la lista dei convocati | novità assoluta in difesa

La lista dei convocati di Spalletti per Napoli-Atalanta vede anche una prima assoluta quella di Balla Moussa Manè. Il difensore è stato chiamato per la prima volta dal tecnico del Napoli che deve fare i conti con l'assenza di Koulibaly e Manolas in difesa, entrambi out per infortunio. A preoccupare è soprattutto Koulibaly i cui tempi di recupero sono molto lunghi. Stessa cosa si può dire di Fabian Ruiz che non è tra i convocati e potrebbe averne per molto tempo, a causa della pubalgia. Spalletti in conferenza stampa non si è lamentato per le assenze, convinto di poter far bene con il materiale umano che ha a disposizione. Battere l'Atalanta non sarà per niente semplice, anche perché la squadra di Gasperini è in netta rimonta e comincia a fare un pensiero allo scudetto.

