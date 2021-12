Napoli, i convocati per l'Atalanta: assenti Insigne e Fabian Ruiz (Di sabato 4 dicembre 2021) Insigne e Fabian Ruiz non figurano nella lista dei convocati del Napoli diramata dal tecnico Luciano Spalletti, per la sfida di stasera contro l’Atalanta alle 20:45 allo Stadio Maradona, gara valida per la 16° giornata di Serie A. I due giocatori si aggiungono ad un lungo elenco di indisponibili in casa azzurra, a partire dai titolarissimi Osimhen, Anguissa e Koulibaly. Assente di lusso anche Manolas. Questa la lista completa: Ospina, Meret, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Mane Balla Moussa, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Lozano, Mertens, Ounas, Petagna, Politano. Leggi su footdata (Di sabato 4 dicembre 2021)non figurano nella lista deideldiramata dal tecnico Luciano Spalletti, per la sfida di stasera contro l’alle 20:45 allo Stadio Maradona, gara valida per la 16° giornata di Serie A. I due giocatori si aggiungono ad un lungo elenco di indisponibili in casa azzurra, a partire dai titolarissimi Osimhen, Anguissa e Koulibaly. Assente di lusso anche Manolas. Questa la lista completa: Ospina, Meret, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Mane Balla Moussa, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Lozano, Mertens, Ounas, Petagna, Politano.

