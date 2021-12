Napoli, ex dipendente sottrae soldi dai libretti postali: truffa di 500mila euro (Di sabato 4 dicembre 2021) Napoli, un’ex dipendente delle Poste sottrae soldi dai libretti postali di numerosi clienti: truffa di 500mila euro. L’operazione della Polizia nel napoletano (Via Screenshot)Avvenimento molto grave a Forcella a causa della sparizione dei libretti postali dei risparmiatori di un’ammontare di ben 500mila euro. A quanto pare una ex dipendente delle Poste che lavorava nella sede di Castel Capuano è riuscita a far sparire circa mezzo milione di euro dai libretti di deposito e risparmio di una decina di clienti. La responsabile è una ex dipendente delle Poste, prima sospesa e poi estromessa dall’attività ... Leggi su vesuvius (Di sabato 4 dicembre 2021), un’exdelle Postedaidi numerosi clienti:di. L’operazione della Polizia nel napoletano (Via Screenshot)Avvenimento molto grave a Forcella a causa della sparizione deidei risparmiatori di un’ammontare di ben. A quanto pare una exdelle Poste che lavorava nella sede di Castel Capuano è riuscita a far sparire circa mezzo milione didaidi deposito e risparmio di una decina di clienti. La responsabile è una exdelle Poste, prima sospesa e poi estromessa dall’attività ...

Borderline_24 : Fa sparire mezzo milione di euro e li spende nel #Gioco: nei guai ex dipendente delle #Poste… - francypar71 : #Napoli Napoli, rubati 500 mila euro a clienti Poste Italiane: dipendente colpevole licenziata… - germanaluciani : Napoli, ex dipendente Poste fa sparire 500mila euro di risparmi. E spunta il giallo sulla morte del fratello - francobus100 : Napoli, ex dipendente Poste fa sparire 500mila euro di risparmi. E spunta il giallo sulla morte del fratello… - Antonio06524858 : @LegaSalvini NAPOLI Poste, ex dipendente fa sparire 500mila euro di risparmi. E spunta il giallo sulla morte del… -